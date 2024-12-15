Температурні гойдалки, поривчастий вітер і сніг: якою буде погода наступного тижня

Протягом 16 – 22 грудня в Україні очікується нестійка та волога погода. Часом буде поривчастий вітер і коливання температури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на тиждень

Метеоролог писав, що найближчими днями в Україні очікується вітряна погода з періодичним випадінням снігу, мокрого снігу й дощі. Усе через активізацію циклонів та атмосферних фронтів із північної частини Атлантики.

До речі, у всіх регіонах суттєво підвищиться температура повітря, особливо на Заході та Півдні.

Прогноз на 16 – 22 грудня