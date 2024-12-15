Температурні гойдалки, поривчастий вітер і сніг: якою буде погода наступного тижня
15 грудня 2024, 20:00Читать новость на русском
Протягом 16 – 22 грудня в Україні очікується нестійка та волога погода. Часом буде поривчастий вітер і коливання температури.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
Дивіться також Погода на січень 2025: буде аномальне тепло чи затяжні морози
Погода на тиждень
Метеоролог писав, що найближчими днями в Україні очікується вітряна погода з періодичним випадінням снігу, мокрого снігу й дощі. Усе через активізацію циклонів та атмосферних фронтів із північної частини Атлантики.
До речі, у всіх регіонах суттєво підвищиться температура повітря, особливо на Заході та Півдні.
Прогноз на 16 – 22 грудня
- У понеділок, 16 грудня, очікується сніг, мокрий сніг, удень з дощем. Подекуди налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, вночі 5 – 10 метрів на секунду. Вдень південно-західний, 15 – 20 метрів на секунду, подекуди по Україні пориви 23 – 26 метрів на секунду. Вночі -4 – +1, вдень -1 – +4 градуси. На Півдні, Заході й у центральних областях +2 – +7.
- У вівторок збережеться нестійка. Йтиме мокрий сніг і дощ. На Лівобережжі подекуди налипання мокрого снігу. Вітер вночі північно-західний, 15 – 20 метрів на секунду. Вдень західний, 9 – 14 метрів на секунду, у центральних і західних регіонах пориви 15 – 20 метрів на секунду. Протягом доби температура коливатиметься в межах +1 – +6 градусів, однак, у південних, центральних і східних областях +2 – +7. Вдень на Півдні навіть +6 – +11.
- Вночі середи у Приазов'ї та подекуди на Заході невеликий дощ. В решті областей України без істотних опадів. Вітер переважно західної чверті, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі можливі окремі пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Вночі -1 – +4 градуси, вдень +1 – +6. На Півдні й подекуди Заході +3 – +8, вдень +6 – +11.
- У четвер, 19 грудня, вночі на Півночі, вдень також на Сході невеликі опади, – сніг, мокрий сніг і дощ. На решті території України без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. На Лівобережжі вночі -1 – -6, вдень 0 – +5 градусів. В інших областях 0 – +5 і +5 – +10 градусів відповідно.
- У п'ятницю на Заході й подекуди Півночі невеликий дощ із мокрим снігом. На решті території без істотних опадів. Вітер переважно південної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +1 – +6 градусів, вдень +6 – +11. У Карпатах близько 0 градусів.
- У суботу, 21 грудня, подекуди в Україні дощі з мокрим снігом. Тільки на Заході, крайньому Сході й у Криму переважно без опадів. Вітер південний з переходом на північний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -2 +3 градуси. Вдень +2 – +7, у Криму до +12. Втім, у Карпатах протягом доби -3 – -8 градусів.
- У неділю, 22 грудня, на Півночі й Заході переважно без опадів, на решті території – дощі, подекуди з мокрим снігом. Також в окремих населених пунктах можливий туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -2 – +3 градуси. Вдень +2 – +7. У Карпатах вночі -4 – -9. Вдень -1 – -6 градусів.