Чи будуть сильні дощі або сніг цього тижня

Уже в першій декаді березня в Україні очікується тепла весняна погода. Температура повітря відчутно зросте.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Україні у березні

Кібальчич писав, що над Центральною та Східною Європою встановиться поле високого тиску. Також буде надходити тепле повітря з південного заходу. Унаслідок цього в Україні протягом усього тижня істотно підвищиться температура повітря, особливо в західних і південних регіонах.

За прогнозом метеоролога, опадів практично не передбачається. Уночі та вранці в окремих районах можливі короткочасні тумани.

Очікується, що у вівторок, 4 березня, на всій території України буде тепло й сухо, без опадів. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень у північних і західних областях подекуди пориви, 15 – 17 метрів на секунду; на Закарпатті змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

У середу також утримається тепла погода без опадів на всій території нашої держави. Вночі та вранці на Заході й Півдні можливий туман. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду, уночі на Півночі та Сході подекуди можливі пориви, 15 – 20 метрів на секунду.

У четвер, 6 березня, погоду продовжуватиме визначати гребінь високого тиску з заходу. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Тільки вночі у північних і східних областях подекуди можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду, у Карпатах і на Закарпатті змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

У п'ятницю на всій території України очікується сонячна погода, без опадів. Уночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер західний / південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

У суботу, 8 березня, також продовжиться період сухої й теплої погоди. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі +1 – +6 градусів, удень +12 – +17.

У неділю внаслідок впливу молодого антициклону з північного сходу, в Україні також очікується суха погода, без опадів і з малохмарним небом. Вітер передбачається східний / південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.