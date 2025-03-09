Чи буде різка зміна погоди в Україні: прогноз на тиждень

Найближчими днями в Україні буде аномально тепло. Втім, цього тижня очікуються дощі, подекуди з грозами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на тиждень

Найближчими днями по всій Україні буде аномально тепла погода. Однак, атмосферний тиск почне поступово знижуватися, тож другій половині тижня розпочнуться дощі різної інтенсивності у більшості областей. В окремих населених пунктах також очікуються грози. Вночі та вранці подекуди туман.

У понеділок, 10 березня, тепло й без опадів. Вітер південного / південно-східного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +1 – +6 градусів, удень +11 – +16, на Заході подекуди +17 – +20 градусів.

У вівторок продовжиться період аномально теплої й сухої погоди. Тільки на Заході атмосферні фронти з Центральної Європи принесуть місцями короткочасні дощі. Вітер по всій Україні південного напряму, 7 – 12 метрів на секунду, вдень подекуди до 15 – 20 метрів на секунду. Вночі на Лівобережжі -1 – +4, на Правобережжі +5 – +10 градусів. Удень +13 – +18, але на Півдні, Київщині й у центральній частині +18 – +20.

У середу, 12 березня, у західних, центральних і північних областях пройдуть короткочасні невеликі дощі, вдень у західній частині подекуди з грозами. На решті території країни без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +5 – +10 градусів, удень +13 – +18 градусів, на Півдні до +20.

У четвер вночі на Заході, Півночі й подекуди на Сході, місцями східних областях, вдень на Півдні (окрім Криму) пройдуть короткочасні дощі. На решті території без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +5 – +10, вдень +14 – +19, у Криму вже +20 – +23 градуси.

За прогнозом Кібальчича, у п'ятницю на всій території України очікується нестійка погода з короткочасними дощами. Удень на Заході подекуди грози. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +7 – +12, удень +12 – +17, на крайньому Заході +7 – +12.

У суботу, 15 березня, подекуди пройдуть короткочасні дощі, на Лівобережжі вдень можливі грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, при грозах поривчастий. Вночі +5 – +10, удень +11 – +16. Однак, на Півночі й Заході прохолодніше, зокрема, вночі -1 – +4, удень +5 – +10 градусів.

У неділю вночі на Сході, Півдні й Заході очікуються невеликі короткочасні дощі. Вдень у західних, південних і центральних областях під впливом активного південного циклону помірні, місцями значні опади. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +5 – +10, удень +10 – +15 градусів. У західних і північних областях вночі -2 – +3, удень +5 – +10.