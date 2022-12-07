+15 градусів і сонце: де в Україні взагалі не буде морозів у грудні
Джерело:Gismeteo
Погода в Україні до кінця грудня виявиться аномально теплою для мешканців певних областей. Подекуди температура повітря прогріватиметься навіть до +15 градусів.
Жодних натяків на мороз не буде на Півдні України. Найнижче стовпчики термометрів опустяться до +5 градусів.
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Ніякої зими в грудні
З 8 грудня температура повітря у південних областях почне поступово прогріватися. Кожного дня стовпчики термометрів підійматимуться вище на 1 – 2 градуси. Вже 12 грудня в Миколаєві та Херсоні буде +15 градусів, а в Одесі – +12 градусів.
Після того температура повітря трохи опуститься. Однак все одно буде високою. Упродовж місяця буде багато ясних днів, проте періодами синоптики обіцяють дощі. Зокрема, мокрі періоди прогнозують:
- 7 – 9 грудня;
- 12 – 13 грудня;
- 18 – 21 грудня;
- 27 – 30 грудня.
Серйозне похолодання накриє Південь в останні дні першого місяця зими. 30 – 31 грудня температура повітря вдень впаде до 0 градусів, а вночі будуть морози – до -6 градусів.
У грудні в Херсоні не буде зими / Фото Gismeteo
Однак ці холоди не будуть остаточними. У січні синоптики також прогнозують тривалі періоди тепла на Півдні України. Навіть у другій половині місяця повітря прогріватиметься до +10 градусів.