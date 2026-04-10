Чи накриють грози Україну найближчим часом: синоптик дав відповідь

В Україні нещодавно попереджали про можливі перші весняні грози. Однак фахівці застерігають – їхня поява поки що малоймовірна.

Як зазначає синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу, через війну прогнозування таких явищ суттєво ускладнилося.

Чи будуть грози найближчим часом?

Грози є типовими для теплішого періоду, коли в атмосфері формуються відповідні процеси. Зокрема, вони виникають через надходження теплої повітряної маси, яка спричиняє активні конвективні явища.

Наразі ж в Україні переважає прохолодна погода, яка не сприяє формуванню гроз. Саме тому найближчими днями їх не прогнозують навіть у короткостроковій перспективі.

Водночас фахівець наголошує: грози можуть з’являтися разом із супутніми небезпечними явищами, такими як шквали та зливи. Проте для цього потрібні значно вищі температури, ніж ті, що спостерігаються зараз.

Чому грози важко спрогнозувати?

Іван Семиліт пояснює, що сьогодні прогнозування гроз стало значно складнішим, ніж раніше. До повномасштабної війни в Україні працювали радіолокаційні установки, які дозволяли відстежувати формування грозових хмар у режимі реального часу. Однак ці системи були знищені росіянами ще на початку вторгнення 24 лютого 2022 року. Через це метеорологи фактично втратили можливість точно визначати місця виникнення гроз.

Крім того, наразі відсутнє аерозондування – метод, який дозволяє досліджувати стан атмосфери на різних висотах. Без цих даних синоптики не можуть повноцінно аналізувати процеси, що призводять до утворення гроз.

У результаті фахівці змушені покладатися переважно на синоптичні карти та супутникові знімки. Вони дозволяють бачити розвиток погодних явищ лише в реальному часі, але не дають змоги робити довгострокові прогнози.

Саме тому сьогодні грози можна передбачити максимум за 2 – 3 доби. Прогнози на тиждень наперед у цьому випадку залишаються ненадійними, адже це швидкоплинні атмосферні явища.

