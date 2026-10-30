Без морозів та снігу: в Укргідрометцентрі розповіли, яку погоду насправді чекати цими днями

Укргідрометцентр спростував чутки про морози та снігопади по всій Україні найближчими днями. За прогнозом синоптиків, в більшості областей буде плюсова температура повітря, а подекуди потепліє до +15 градусів.

Синоптики не фіксують передумов для одночасного поширення снігу та сильних морозів найближчими днями, повідомив Укргідрометцентр.

Яку погоду очікувати?

Натомість синоптики розповіли, що у п'ятницю, 30 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Невеликий дощ можливий лише вночі на Півдні країни. Нічна температура становитиме +2…+8 градусів, а вдень повітря прогріється до +7…+12 градусів. Водночас на Закарпатті, у південних та східних областях очікується до +15 градусів.

В останній день жовтня, 31 числа, опади пройдуть лише в західних і східних регіонах. Стовпчики термометрів уночі покажуть +2…+8 градусів, на узбережжі морів – до +11 градусів. В денні години очікується +7…+12 градусів, на південному сході також до +15 градусів.

Наприкінці тижня, 1 листопада, невеликі дощі пройдуть на північному сході, Закарпатті та Прикарпатті, а мокрий сніг можливий лише у Карпатах. Вдень температура коливатиметься в межах +7…+12 градусів, на Півдні та Сході країни – до +15 градусів.

Надалі 2 листопада опади припиняться по всій країні. Вночі очікується 0…+6 градусів, а вдень термометри покажуть +5…+10 градусів. Водночас на півдні та південному сході збережуться +10…+15 градусів.

Чому змінюються довгострокові прогнози

Фахівці зауважили, що погода – це складна система, на яку впливає взаємодія багатьох атмосферних процесів. Чим більший термін прогнозування, тим більша невизначеність.

Прогноз на 3 – 5 діб дає змогу оцінити очікуваний розвиток погодних умов на найближчий період, а консультативний прогноз на 6 – 10 діб – окреслити ймовірний характер погоди надалі,

– зазначили у відомстві.

Відтак за консультативним прогнозом, до 5 листопада очікуються дощі, а 4 – 5 листопада в Карпатах, а також у західних і північних регіонах ймовірний мокрий сніг. При цьому вночі прогнозують 0…+6 градусів, на південному сході та сході країни – до +10 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +5…+10 градусів.

Крім того, на 4 – 5 листопада синоптики прогнозують ймовірне зниження температури на 3 – 5 градусів в більшості областей, крім південного сходу та сходу країни.

Довіряйте фактам, а не гучним заголовкам та слідкуйте за щоденними прогнозом погоди у нашому застосунку "цеПогода",

– йдеться у повідомленні.