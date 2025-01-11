Опади накриють всю Україну: чи будуть сильні снігопади або зливи найближчими днями
В останній день тижня по всій Україні очікуються опади. Подекуди налипання снігу, а на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Сніг в Україні
За прогнозом синоптиків, у неділю на Заході, вдень і на Півночі та в більшості центральних областей очікується невеликий сніг, мокрий сніг, у Карпатах – помірний.
Вночі 12 січня на Південному Сході мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу. Тим часом на решті території України без істотних опадів.
Прогноз погоди на 12 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
Далі, 13 – 14 січня, в Україні вже переважно без опадів. Тільки вночі понеділка місцями слабкий сніг.
У найближчі три доби на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, західний, 5 – 12 метрів на секунду.
Вночі -1 – -8 градусів, однак, 13 січня на Півдні ще близько 0 градусів. Вдень від -3 до +3 градусів, але 12 і 13 січня на Півдні 0 – +6 тепла.