Сніг у квітні: Українська кліматична мережа назвала причину різкого похолодання

В Україні зафіксували різкий перепад температури. Посеред квітня прийшло похолодання, а сніг вкрив чи не всі області.

Радниця Української кліматичної мережі, фахівчиня відділу клімату ГО "Екодія" Анастасія Івашина розповіла 24 Каналу, що ми бачимо наслідки глобальної зміни клімату. Вони не є критично аномальними, адже повторюються упродовж останніх кількох років.

До теми Нічні заморозки, сніг і ще більше похолодання: прогноз погоди на 8 квітня

Від аномальних дощів до різкого похолодання

Зміни клімату помітні не тільки, дивлячись на велику амплітуду в перепаді температур, але й на інші негативні явища природи. Все це підтверджує слова науковців, які ще раніше робили такі прогнози.

Щодо різкого похолодання, то полярний вихор має "крутитися" саме над Північним полюсом і там залишатися. Але у нас був рекордно теплий березень, відповідно, внаслідок певних фізичних процесів, це розбило вихор і він впав південніше на земній кулі. Це зокрема принесло арктичні маси, різке похолодання,

– пояснила Анастасія Івашина.

Цікаво, що основна маса арктичного холодного повітря пішла в бік Росії. Там обіцяють сильніші шквали, холод, пожежі. Такі зміни свідчать, що процеси й механізми, завдяки яким працюють природні системи, порушені.

Це сталося внаслідок того, що сконцентрувалася велика кількість парникових газів, це підвищує температуру. А природа починає реагувати, тому ми бачимо різноманітні аномалії.

Наприклад, 1 квітня 2025 року у Києві та Київській області за добу випала місячна норма опадів. У нас була малосніжна зима, потім морози, а далі прийшли такі дощі,

– зауважила Анастасія Івашина.

З одного боку. опади це добре, бо вони зволожують ґрунт, але не в такій надмірній кількості. Це не сприяє нормальному розвитку природи, екосистеми та комфортним умовам для людей та решти живих організмів.

Нагадаємо, уже третій день в Україні фіксують снігопади та заметілі. В деяких областях це призвело до ускладнення руху. Упродовж 9 – 11 квітня синоптики попереджають про зниження температури до 5 – 10 градусів нижче нуля.