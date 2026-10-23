В Україні утримується жовтнева аномалія тепла, – синоптик

У період з 23 по 27 жовтня в Україні утримуватиметься аномально тепла, як для жовтня, погода. При цьому переважатимуть хмарні дні з невеликими дощами та туманами.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Осіннє тепло поки побуде

Синоптик пояснив, що останніми днями східні та центральні області України опинилися на західній периферії блокувального антициклону та під впливом південних повітряних потоків.

Водночас атлантичні та південні циклони приносять прохолодні дощі на значну частину Європи, а також охоплюють західні та південні регіони України.

За прогнозом Постриганя, середньодобова температура повітря з минулих вихідних коливається в межах +11...+15 градусів, що перевищує кліматичну норму на 4 – 8 градусів.

Найтепліші жовтні за увесь період спостережень зареєстровані у 2020, 2023 та 2024 роках. А нинішній жовтень має всі шанси поповнити їх число,

– додав фахівець.

Так, до 27 жовтня у нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +6...+11 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +12...+17 градусів.

Попередні оцінки свідчать, що наступного робочого тижня атмосферна циркуляція почне змінюватися на більш прохолодний режим. Втім, арктичних вторгнень поки не очікується, тому осінь і надалі утримуватиме "теплі позиції".

Постригань навів також дані, згідно з якими, за останні 30 років осінній сезон загалом став теплішим на 1 градус, а кількість опадів зросла на 20%. Найбільше потеплішав саме жовтень, що особливо помітно протягом останнього десятиліття.

Саме через такі кліматичні зміни, зазначив синоптик, початки опалювального сезону в регіонах регулярно відтерміновуються на один-два тижні.