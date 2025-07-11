Зливи на Заході, спека на Сході: синоптики пояснили, чому в Україні настільки контрастна погода
- В Україні контрастна погода через взаємодію великого циклону на Заході та антициклону на Сході, що викликає інтенсивні дощі на Заході та спеку на Сході.
Погода в Україні продовжує вражати своєю контрастністю. Зокрема, 10 липня, коли одна частина країни страждає від потужних злив, інша – від спеки.
Синоптики пояснюють, що над Україною взаємодіють 2 великі атмосферні системи. Детальніше, чому так відбувається, розповіли в Укргідрометцентрі, передає 24 Канал.
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На Заході діє глибокий циклон
В Укргідрометцентрі розповіли, що наразі між Заходом та Сходом сформувався чіткий баричний рубіж. Тож у країні наразі панує зовсім різна погода.
Так, Захід перебуває під впливом глибокого циклону, що приніс зниження атмосферного тиску, а також добре виражену фронтальну систему – холодний і теплий фронти.
"Але головне – разом із холоднішими повітряними потоками сюди надходить волога – насичена повітряна маса з акваторії Середземного та Адріатичного морів", – додали синоптики.
Вони зауважують, що цією вологою й пояснюються потужні опади.
Вона потрапляє у фронтальну зону, де відбуваються активні висхідні рухи повітря. За цих умов водяна пара стрімко конденсується, утворюючи густу багатоярусну хмарність і сильні дощі,
– кажуть в Укргідрометцентрі.
Тому у деяких областях України випадає понад 30 – 60 міліметрів опадів за декілька годин, а це критично для локальної гідрологічної ситуації.
На Сході і в Центрі діє потужний стійкий антициклон
Т️им часом в інших областях, а саме східних та центральних, панує потужний стійкий антициклон.
Він утримує область високого атмосферного тиску і є природним "бар'єром", який блокує просування фронтальної системи на Схід.
У цій частині України повітряна маса тропічного походження – вона надходить із південного сходу.
Це забезпечує суху та гарячу погоду.
Вона (повітряна маса – 24 Канал) пригнічує розвиток хмарності та вертикальні рухи – звідси і безхмарна спека,
– додають синоптики.
Чому опади такі інтенсивні на Заході і не переміщуються далі
Те, що у західних областях йдуть настільки інтенсивні опади, які не переміщують на Схід, пояснюється тим, що фронти "впираються" у східний антициклон і зупиняються над Заходом.
Це створює ситуацію квазістаціонарного фронту – коли система майже не рухається, а зволожене повітря продовжує надходити з півдня. У результаті маємо постійне підживлення вологою, швидкий підйом повітря вгору та перенасичення атмосфери водяною парою – а це ідеальні умови для злив, гроз і навіть локальних паводків,
– кажуть в Укргідрометцентрі.
Така ситуація є небезпечною та стає й стає причиною аномально високих опадів у західних областях та сухої і спекотної погоди у східних.