Зливи на Заході, спека на Сході: синоптики пояснили, чому в Україні настільки контрастна погода

Погода в Україні продовжує вражати своєю контрастністю. Зокрема, 10 липня, коли одна частина країни страждає від потужних злив, інша – від спеки.

Синоптики пояснюють, що над Україною взаємодіють 2 великі атмосферні системи. Детальніше, чому так відбувається, розповіли в Укргідрометцентрі, передає 24 Канал.

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На Заході діє глибокий циклон

В Укргідрометцентрі розповіли, що наразі між Заходом та Сходом сформувався чіткий баричний рубіж. Тож у країні наразі панує зовсім різна погода.

Так, Захід перебуває під впливом глибокого циклону, що приніс зниження атмосферного тиску, а також добре виражену фронтальну систему – холодний і теплий фронти.

"Але головне – разом із холоднішими повітряними потоками сюди надходить волога – насичена повітряна маса з акваторії Середземного та Адріатичного морів", – додали синоптики.

Вони зауважують, що цією вологою й пояснюються потужні опади.

Вона потрапляє у фронтальну зону, де відбуваються активні висхідні рухи повітря. За цих умов водяна пара стрімко конденсується, утворюючи густу багатоярусну хмарність і сильні дощі,

– кажуть в Укргідрометцентрі.

Тому у деяких областях України випадає понад 30 – 60 міліметрів опадів за декілька годин, а це критично для локальної гідрологічної ситуації.

На Сході і в Центрі діє потужний стійкий антициклон

Т️им часом в інших областях, а саме східних та центральних, панує потужний стійкий антициклон.

Він утримує область високого атмосферного тиску і є природним "бар'єром", який блокує просування фронтальної системи на Схід.

У цій частині України повітряна маса тропічного походження – вона надходить із південного сходу.

Це забезпечує суху та гарячу погоду.

Вона (повітряна маса – 24 Канал) пригнічує розвиток хмарності та вертикальні рухи – звідси і безхмарна спека,

– додають синоптики.

Чому опади такі інтенсивні на Заході і не переміщуються далі

Те, що у західних областях йдуть настільки інтенсивні опади, які не переміщують на Схід, пояснюється тим, що фронти "впираються" у східний антициклон і зупиняються над Заходом.

Це створює ситуацію квазістаціонарного фронту – коли система майже не рухається, а зволожене повітря продовжує надходити з півдня. У результаті маємо постійне підживлення вологою, швидкий підйом повітря вгору та перенасичення атмосфери водяною парою – а це ідеальні умови для злив, гроз і навіть локальних паводків,

– кажуть в Укргідрометцентрі.

Така ситуація є небезпечною та стає й стає причиною аномально високих опадів у західних областях та сухої і спекотної погоди у східних.