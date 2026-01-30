Укр Рус
30 січня, 14:55
Оновлено - 14:59, 30 січня

Синоптики назвали 7 областей, де вдарить 30 градусів морозу у найближчі дні

Надія Батюк
Основні тези
  • З 1 по 3 лютого в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікується дуже холодна погода з нічними температурами до -27 градусів.
  • У Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях можливі морози до -30 градусів, що спричинить ускладнення в роботі інфраструктури.

В Україні очікуються сильні морози. Подекуди стовпчики термометрів можуть показувати до -30 градусів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

В яких регіонах прогнозують морози?

За даними синоптиків, з 1 по 3 лютого в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікується дуже холодна погода. У ці дні можливе зниження нічної температури до 20 – 27 градусів морозу.

У Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями очікується надзвичайний мороз – до -30 градусів. У зв'язку з цим там оголошено третій (червоний) рівень небезпечності. 

Зауважимо, що така погода зумовлена вторгненням з півночі Європи холодного арктичного повітря. Такі погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення, порушення руху автомобільного, залізничного та електротранспорту.

Однак вже з 4 та 5 лютого, починаючи із заходу та південного заходу, морози поступово будуть послаблюватися.

Що варто знати про погоду в Україні?

  • З 30 січня в Україні почнеться зниження температури, можливий невеликий сніг та морози від 6 до 11 градусів. Це похолодання спричинене надходженням антициклону з сухою погодою та холодними повітряними масами.

  • Середня температура протягом лютого очікується в межах від -4 градусів до +2 градусів, що в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях у межах норми. На решті території країни може бути навіть на 1,5 градуса вище за норму.