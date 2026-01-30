Синоптики назвали 7 областей, де вдарить 30 градусів морозу у найближчі дні

В Україні очікуються сильні морози. Подекуди стовпчики термометрів можуть показувати до -30 градусів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

В яких регіонах прогнозують морози?

За даними синоптиків, з 1 по 3 лютого в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікується дуже холодна погода. У ці дні можливе зниження нічної температури до 20 – 27 градусів морозу.

У Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями очікується надзвичайний мороз – до -30 градусів. У зв'язку з цим там оголошено третій (червоний) рівень небезпечності.

Зауважимо, що така погода зумовлена вторгненням з півночі Європи холодного арктичного повітря. Такі погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення, порушення руху автомобільного, залізничного та електротранспорту.

Однак вже з 4 та 5 лютого, починаючи із заходу та південного заходу, морози поступово будуть послаблюватися.

