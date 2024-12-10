Сніг, дощі та шквальний вітер: в яких областях вируватиме негода найближчими днями

Найближчі кілька днів в Україні йтимуть дощі та сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь і шквальний вітер.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозували, що 11 грудня на Півдні та південному Сході вночі буде помірний, вдень невеликий дощ. Температура повітря вночі +1 – +6, вдень +4 – +10 градусів.

Тим часом на решті території невеликий, у центральних, Київській та Харківській областях помірний мокрий сніг і дощ. На Заході, Півночі та Вінниччині – ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Протягом доби від -2 до +3 градусів.

Далі, 12 – 13 грудня, йтиме невеликий сніг, подекуди, окрім Заходу та Півночі, з дощем. У четвер на Сході та в центральній частині опади будуть помірними, також подекуди налипання мокрого снігу й ожеледь. Вдень 13 грудня на Правобережжі без опадів.

Протягом доби 12 грудня від +2 до -4 градусів, 13 грудня 0 – -7 градусів. У Карпатах до -9 градусів.

Вітер в Україні північно-східний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. У п'ятницю в більшості, крім західних, подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.