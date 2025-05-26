Литиме кілька днів поспіль: в яких областях будуть дощі, грози та град цього тижня

До кінця травня в Україні очікується нестійка погода під впливом циклонів й атмосферних фронтів. Йтимуть дощі, грози, шквали, а подекуди й град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на тиждень

Упродовж тижня в більшості регіонів будуть дощі. Подекуди значні, з грозами та шквалистим посиленням вітру.

До речі, температура буде нерівномірно розподілятися по території нашої держави. Захід перебуватиме в холодній повітряній масі, тож середні температурні показники очікуються на 4 – 7 градусів нижчими за кліматичну норму.

Найтепліше буде на Південному Сході. Туди надходитимуть теплі повітряні потоки з Кавказького регіону й Середньої Азії.

У вівторок, 27 травня, волога й нестійка погода очікується в західних, південних і Київській областях. Окрім того, удень будуть короткочасні дощі з грозами у центральних регіонах. На Сході й Північному Сході без істотних опадів.

Вітер на Лівобережжі південно-східний, 9 – 14 метрів на секунду, удень пориви 15 – 20 метрів на секунду. У решті регіонів змінних напрямків, 5 – 10 метрів на секунду.

У середу, 28 травня, дощі в більшості областей, місцями грози та шквали. Переважно без опадів тільки на крайньому Сході й у Криму.

Вітер на Лівобережжі південно-східний, 9 – 14 метрів на секунду, на решті території змінних напрямків, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +11 – +17, удень +15 – +22 градуси, але на крайньому Сході до +28.

У четвер, 29 травня, по всій Україні дощі, вдень у північно-західних областях подекуди значні, місцями з грозами, градом і шквалами. Відносно суха погода лише у Криму та Приазов'ї.

Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Заході північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +10 – +16 градусів, удень +14 – +22 градуси.

У п’ятницю, 30 травня, вночі дощі в західних областях, удень опади також поширяться на північні й центральні регіони. Подекуди можливі грози.

Вітер на Лівобережжі південного напрямку, на Правобережжі північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +10 – +16 градусів, удень +14 – +22 градуси, на крайньому Сході до +27 градусів.

У суботу, 31 травня, вночі без істотних опадів, удень на Заході та Сході короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +10 – +17 градусів, але на Заході подекуди +4 – +9 градусів. Удень +18 – +23 градуси.

У неділю, 1 червня, очікуються дощі різної інтенсивності в західних і східних областях, а також у Криму. На решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі температура в межах +8 – +15 градусів, удень +19 – +24 градуси.