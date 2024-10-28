Туман та ожеледиця: у яких областях і коли прогнозують погіршення погоди
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про них в Укргідрометцентрі попереджають, зокрема, мешканців Хмельниччини, Львівщини та ще низки регіонів.
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Де 29 жовтня буде погіршення погоди
Синоптики прогнозують, що вночі та вранці 29 жовтня в західних, східних областях та Приазов'ї буде туман. Видимість – 200 – 500 метрів.
Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Окрім того, мешканців Львівщини попереджають про ожеледицю на окремих ділянках доріг.
До слова, синоптики прогнозують суттєві зміни в погодних умовах на межі жовтня та листопада – в Україну прийде похолодання через розвиток активної циклонічної діяльності на півночі Європи.
Наслідком таких змін стане різке зниження температури повітря, поривчастий вітер і короткочасні дощі, які місцями у західних та північних регіонах поступово зміняться на мокрий сніг та снігову крупу,
– написав синоптик Ігор Кібальчич.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища 29 жовтня / Карта Укргідрометцентру