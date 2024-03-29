Де і коли ще буде сніг навесні

Березень плавно добігає кінця. І хоча до квітня залишилося лише кілька днів, в Україні ще йтиме сніг.

Де саме ще буде сніг, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру. До речі, також подекуди очікуються значні дощі, пише 24 Канал.

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Де ще прогнозують сніг

У п'ятницю, 29 березня, в більшості областей дощі. На Закарпатті й у Карпатах вночі та вранці значні дощі. У високогір'ї ще з мокрим снігом.

Втім, на вихідних в Україні вже буде без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. У п'ятницю в Україні, крім Північного Сходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі 3 – 9 тепла, вдень 29 квітня 12 – 17, на півдні країни до +20. Далі, на вихідних, 30 – 31 квітня 16 – 21 градус тепла, а в західних областях навіть до +24.

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Орієнтовний прогноз погоди на 31 березня / Скриншот з Укргідрометцентру