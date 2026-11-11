Тепло триватиме недовго: синоптик попередив морозні ночі в Україні

В Україні з 11 по 20 листопада очікується нестійка погода з дощами, мокрим снігом та температурними коливаннями. Короткочасне потепління до +18 градусів зміниться нічними морозами та новою хвилею негоди.

Водночас між двома періодами негоди очікується кілька сухих днів. Про це "Телеграфу" повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

Потепління короткочасне

За даними синоптика, 13 – 14 листопада повітряні маси з боку Балканського півострова і Туреччини зумовлять підвищення температури повітря в більшості областей, крім північно-західних регіонів України. Стовпчики термометрів показуватимуть +9…+15 градусів, а на крайньому півдні повітря прогріється до +16…+18.

Утім, потепління виявиться нетривалим через розвиток антициклону. Уже з 15 листопада по всій країні очікується похолодання: вночі показники знизяться до -4…+2 градусів, а вдень становитимуть +3...+9 градусів.

Із 17 листопада, за прогнозом Кібальчича, по областях знову можливе поступове потепління. До кінця другої декади місяця метеоролог прогнозує збереження відносно комфортних температур як у денні, так і в нічні години.

Сухий період протримається до 18 листопада включно. Після цього із західних областей зайде чергова хвиля опадів, похолодання та сильного вітру. Упродовж 19 – 20 листопада вона охопить усі регіони України.

Нагадаємо, на початку другої декади листопада більшість областей України опинилися під впливом серії атмосферних фронтів, які принесли дощі, місцями мокрий сніг та пориви вітру. При цьому найближчими днями температура повітря на Півдні може сягнути +20 градусів, тоді як на Заході країни буде значно прохолодніше.