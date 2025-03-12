Сильний вітер, дощі та майже літнє тепло: прогноз погоди на 13 березня

В Україні очікується хмарна погода з дощами на заході та помірним дощем у північних і центральних областях. Температура вдень досягне +22 градусів на півдні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода 13 березня в Україні

У середу, 13 березня, Україна опиниться під впливом циклону, центр якого розташовуватиметься над Польщею. Він принесе поривчастий вітер, підвищену вологість і локальні дощі, проте загалом погода залишатиметься теплою, особливо на півдні країни.

У західних областях очікуються помірні дощі, а в Карпатах та на Закарпатті можливі зливи з грозами.

У центральних, північних та Харківській областях вдень пройдуть невеликі дощі.

У східних та більшості західних областей опадів не прогнозується.

Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви до 15 – 20 метрів на секунду, особливо у Карпатах та більшості регіонів, окрім сходу та заходу.

Вночі по всій країні +4…+9 градусів.

Вдень +14…+19 градусів, на півдні повітря прогріється до +22 градусів.

У Карпатах прохолодніше – +5…+10 градусів.

Через поривчастий вітер можливі ускладнення в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб.

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Прогноз погоди на 13 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах