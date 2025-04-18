На Захід насуваються гроза і сильні дощі: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

З вечора 18 квітня та упродовж 19 квітня у низці західних областей пройдуть значні дощі, місцями можливий навіть град. Синоптики попереджають і про сильний вітер.

Так, Укргідрометцентр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні на суботу, 19 квітня, передає 24 Канал.

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Захід накриють дощі

Синоптики кажуть, що вночі та вдень у західних областях пройдуть грози. Вночі та вранці в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях очікуються значні дощі.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

До слова, на Львівщині та Франківщині розпочне дощити ще на день раніше.

Так, у Львівській області, зокрема у Львові, надвечір 18 квітня і вранці 19 квітня будуть грози. На півдні території – значні дощі.

Також до кінця дня 18 квітня, та протягом ночі 19 квітня по місту Івано-Франківську та області спостерігатимуться грози та посилення швидкості вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Крім того, місцями випаде град (6 – 19 міліметрів).