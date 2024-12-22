Наступного тижня вдарять морози: Україну накриють снігопади та крижані дощі

Після аномально теплої для грудня погоди Україну очікує поступове зниження температури. Уже найближчими днями поривчастий вітер та мокрий сніг нагадуватимуть про прихід справжньої зими.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. З 22 грудня на Заході та Півночі країни синоптики прогнозують мокрий сніг і морози.

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День зимового сонцестояння та перші "мінуси"

Цього року погода у грудні приємно дивувала теплом, адже середньодобова температура в Україні трималася на рівні +3 – +7 градусів, а вночі – близько -5 градусів.

22 грудня українцям варто приготуватися до поступового похолодання. На Заході, Півночі та в центральних областях можливий мокрий сніг.

Денна температура коливатиметься від -3 до +2 градусів, у Карпатах до -9 градусів. У Південних регіонах ще збережеться тепло: +6 - +10 градусів.

Що готує погода з 23 грудня?

Наступного тижня в Україну прийдуть зимові опади. 23 грудня на Заході – сильні снігопади, найбільше снігу очікується у Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. На Півдні – дощі. Температура вночі -5 – +1, вдень -2 - +4 градусів.

На свята, 24 й 25 грудня Київщина, Житомирщина та Хмельниччина отримають сніг та дощ, які триватимуть два дні. У Південних областях очікують зливи.

З 26 грудня опади вщухнуть, однак залишаться сильні тумани, особливо на Тернопільщині та в Карпатах. Наприкінці тижня більшість регіонів матиме суху та прохолодну погоду.

Чи побачать українці сніг на Різдво?

Укргідрометцентр прогнозує нульову температуру з невеликим плюсом. Якщо стовпчики термометрів опустяться хоча б на 2 градуси нижче нуля, сніг затримається на землі.

У новорічну ніч 31 грудня погода також здивує, адже в центрі країни накрапатиме мокрий сніг. У західних областях будуть морози та сніг. А на Півдні – теплі й тихі дні. Для киян 2024 рік завершиться теплом.

