Тепле повітря, сонце і ніякого снігу: в грудні в Україні обіцяють тривале потепління

У другій половині грудня в Україні обіцяють значне потепління. Температура повітря підійметься до +10 градусів, а дні будуть яскравими й сонячними.

Потепління прийде у західні та південні області. Щоправда, на Півдні воно буде помітнішим.

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Потепління серед грудня

Період потепління триватиме з 22 по 25 грудня. У ці дні синоптики обіцяють до +10 градусів в Одесі та до +11 градусів у Миколаєві, Херсоні та Криму. Ніякого натяку на сніг всередині першого місяця зими не буде. Лише наприкінці грудня можливий сніг з дощем.



Яка буде погода у грудні в Херсоні / Фото Gismeteo

У західних областях максимально температура прогріється до +9 градусів. Тобто потепління буде, але не таке значне, як на Півдні України. Крім того, в останні дні грудня на Заході прогнозують морози.

Зауважимо, у Києві температура повітря у цей період підійметься до +5 градусів.

Наразі у більшості областей України падає сніг. Однак вже з наступного тижня, 21 листопада, він припиниться. "Друга хвиля" снігопадів можлива вже на початку грудня. Додамо, що на Сході і Півдні України сніг ще не падав. Там зараз період дощів та гроз. Опади припиняться після 22 листопада.