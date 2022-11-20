Тепле повітря, сонце і ніякого снігу: в грудні в Україні обіцяють тривале потепління
Джерело:Gismeteo
У другій половині грудня в Україні обіцяють значне потепління. Температура повітря підійметься до +10 градусів, а дні будуть яскравими й сонячними.
Потепління прийде у західні та південні області. Щоправда, на Півдні воно буде помітнішим.
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Потепління серед грудня
Період потепління триватиме з 22 по 25 грудня. У ці дні синоптики обіцяють до +10 градусів в Одесі та до +11 градусів у Миколаєві, Херсоні та Криму. Ніякого натяку на сніг всередині першого місяця зими не буде. Лише наприкінці грудня можливий сніг з дощем.
Яка буде погода у грудні в Херсоні / Фото Gismeteo
У західних областях максимально температура прогріється до +9 градусів. Тобто потепління буде, але не таке значне, як на Півдні України. Крім того, в останні дні грудня на Заході прогнозують морози.
Зауважимо, у Києві температура повітря у цей період підійметься до +5 градусів.