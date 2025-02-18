В Україні вдарять морози до -20 градусів: де і коли їх чекати

В Україні синоптики прогнозують зниження температури. Подекуди стовпчики термометрів показуватимуть до -20 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Морози в Україні

За даними синоптиків, 19 лютого буде без опадів. Лише на півночі та північному заході країни вдень випаде невеликий сніг.

В четвер, 20 лютого в Україні, крім південного сходу, місцями прогнозується невеликий сніг, а ось 21 лютого переважно без опадів.

Температура вночі 6-14 градусів морозу, в Карпатах, 19 лютого і в більшості районів Лівобережжя, 20-21 лютого на сході країни місцями 16-21 градус морозу; вдень 1-8 градусів морозу, на Закарпатті та Одещині від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла,

– прогнозують синоптики.

На дорогах, крім Закарпаття та крайнього півдня, місцями ожеледиця.

Вітер буде західний з переходом на північний, 5 – 10 метрів за секунду.