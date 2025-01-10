Уже незабаром похолодає: чи будуть великі морози й де – найнижча температура

На вихідних в Україні знизиться температура повітря. Частину областей накриє помірний сніг. Також можливі хуртовини, а на дорогах сніговий накат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Похолодання в Україні

На вихідних в Україні очікується похолодання. Температура знизиться внаслідок надходження на територію нашої держави прохолодного повітря з території Балтійського моря та Скандинавського півострова.

Найбільш відчутним буде похолодання в західних регіонах країни. Тут також пройде помірний сніг, часом можливі хуртовини та сніговий накат на дорогах,

– зазначив метеоролог.

Додав, тепла погода з переважанням додатних значень температури й опадами у вигляді дощу збережеться на Південному Сході.

У суботу, 11 січня, на Заході вночі подекуди невеликий сніг, вдень сніг, мокрий сніг, у Карпатах помірні снігопади. На дорогах ожеледиця, також сніговий накат. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, але в Карпатах вдень пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі 0 – -5 градусів, вдень -3 – +2.

На Півночі вночі та вранці помірні опади, – дощ, сніг і мокрий сніг. Однак, удень вже без істотних опадів. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний / південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -1 – +5 градусів, вдень -1 – +4.

У центральних областях дощ із переходом у мокрий сніг. Місцями можливий туман. Вночі вітер південний, а вдень західний, 7 – 12 метрів на секунду. Протягом доби температура коливатиметься в межах +2 – +7 градусів.

На Півдні вночі дощ, вдень подекуди невеликий, на південному березі Криму помірний. Вітер переважно північно-західний 7 – 12 метрів на секунду. Вночі подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Протягом доби температура повітря коливатиметься в межах +3 – +9 градусів.

На Сході вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Подекуди туман. Вітер південний, вдень з переходом на західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура буде коливатися протягом доби в межах +2 – +7 градусів.

У неділю, 12 січня, на Заході сніг, мокрий сніг, подекуди хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. На Прикарпатті та в Карпатах вдень пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі -2 – -7, вдень -4 – +1.

На Півночі вночі без опадів, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 0 – -5, вдень -2 – +3 градуси.

У центральних областях без істотних опадів. Місцями туман. Вночі вітер змінних напрямків, вдень південний, 3 – 8 метрів на секунду. Температура -4 – +1 і 0 – +5 градусів відповідно.

На Півдні опадів переважно не буде. Тільки вдень подекуди у Криму невеликий дощ. Також місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -4 – +1, вдень +2 – +7.

На Сході вночі дощ із мокрим снігом, окрім Харківщини. Вдень без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -2 – +3, вдень 0 – +5 градусів.