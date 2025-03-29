Коли й у яких областях знову буде похолодання

В останні дні березня погода в Україні буде переважно дощовою. Опади очікуються в більшості областей. Також незабаром подекуди знову знизиться температура повітря.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Похолодання в Україні

Синоптикиня Діана Кривобок зазначила, що тепла повітряна маса вночі підтримуватиме температуру в межах невеликих плюсів, а вдень буде тішити приємним теплом. Так, вночі 0 – +7 градусів, на Півдні до +10. Удень +11 – +18 градусів.

Проте у західних областях у понеділок очікуємо зниження денної температури повітря,

– наголосила Діана Кривобок.

Втім, сильного похолодання не буде. Так, температура повітря очікується в межах +8 – +13 градусів.

Прогноз на 29 – 31 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Також синоптикиня розповідала, що з 29 по 31 березня погодні процеси будуть розвиватися по-різному. У суботу в полі підвищеного атмосферного тиску переважатиме погода без опадів. Лише на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті вдень атмосферний тиск зумовить дощі.

У неділю й понеділок атмосферний тиск падатиме. 30 березня в Україні, крім північної частини, а 31 березня у західних і східних областях пройдуть невеликі й помірні дощі.

Вітер буде переважно східного напрямку, 5 – 12 метрів на секунду. Однак, 29 березня атмосферний фронт зумовить опади. Тож у західних і південних областях місцями очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Погода на місяць