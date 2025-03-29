Коли й у яких областях знову буде похолодання
- В останні дні березня в Україні очікуються дощі в більшості областей. Також посилиться вітер.
- Згодом у частині областей знову знизиться температура повітря.
В останні дні березня погода в Україні буде переважно дощовою. Опади очікуються в більшості областей. Також незабаром подекуди знову знизиться температура повітря.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Похолодання в Україні
Синоптикиня Діана Кривобок зазначила, що тепла повітряна маса вночі підтримуватиме температуру в межах невеликих плюсів, а вдень буде тішити приємним теплом. Так, вночі 0 – +7 градусів, на Півдні до +10. Удень +11 – +18 градусів.
Проте у західних областях у понеділок очікуємо зниження денної температури повітря,
– наголосила Діана Кривобок.
Втім, сильного похолодання не буде. Так, температура повітря очікується в межах +8 – +13 градусів.
Прогноз на 29 – 31 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру
Також синоптикиня розповідала, що з 29 по 31 березня погодні процеси будуть розвиватися по-різному. У суботу в полі підвищеного атмосферного тиску переважатиме погода без опадів. Лише на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті вдень атмосферний тиск зумовить дощі.
У неділю й понеділок атмосферний тиск падатиме. 30 березня в Україні, крім північної частини, а 31 березня у західних і східних областях пройдуть невеликі й помірні дощі.
Вітер буде переважно східного напрямку, 5 – 12 метрів на секунду. Однак, 29 березня атмосферний фронт зумовить опади. Тож у західних і південних областях місцями очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
Погода на місяць
- За прогнозом Укргідрометцентру, у квітні середня місячна температура очікується в межах +10 – +13 градусів, у гірських районах +6 – +9 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
- Місячну кількість опадів прогнозують 30 – 52 міліметри, у Карпатах 60 – 89 міліметрів, що межах норми.
- Абсолютний максимум температури повітря, який фіксували у квітні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +25 – +33 градусів, у гірських районах +21 – +22.
- Абсолютний мінімум -6 – -16 градусів, у Карпатах, а також Чернігівській, Сумській і Харківській областях -17 – -22 градуси, а на Львівщині й крайньому Півдні місцями -3 – -5 градусів.