Коли й у яких областях буде потепління до +17 градусів
- В Україні очікується потепління до +17 градусів.
- У найближчі три доби опадів не буде.
Цього тижня в Україні очікується відчутне потепління. У частині областей прогнозують вже до +17 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Потепління в Україні
У найближчі три доби, 4 – 6 березня, в Україні опадів не буде. На Північному Сході та Сході вночі та вранці вівторка на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний і північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Вночі 4 – 5 березня від +3 до -2 градусів, у Карпатах -3 – -8. Удень +5 – +10 градусів, однак, 4 березня на Сході 0 – +5 градусів, 5 березня на Прикарпатті +11 – +15 градусів.
6 березня в Україні вночі +1 – +6 (у Карпатах 0 – -5), вдень +8 – +13, на Заході та Півдні до +17 градусів,
– прогнозують синоптики.
Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах, 8 березня може пригріти й до +18 градусів. Зокрема, такі температурні показники очікуються у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській області.
Прогноз погоди на 4 – 8 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Цікаво! Абсолютний максимум температури повітря, який фіксували у березні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +19 – +29 градусів. У Карпатах +14 – +16 градусів.
Абсолютний мінімум -20 – -37 градусів, на Закарпатті й Півдні -10 – -27 градусів.
Прогноз погоди на місяць
- Раніше в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха наголошувала: "Березень – це перехідний місяць. Може поєднувати як прояви зимової погоди, так і вже досить високі значення температури".
- За прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря передбачається +1 – +7 градусів, що на 1 – 1,5 вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується в межах 22 – 42 міліметрів, у Карпатах подекуди 50 – 74 міліметри, що менше за норму.