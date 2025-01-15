Коли в Україні ослабнуть морози й знову буде потепління

На початку тижня в Україні посилилися морози. Так, подекуди температура повітря вночі знизилася до -14 градусів. Втім, уже незабаром знову очікується потепління.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи буде -20 градусів: що кажуть в Укргідрометцентрі

Коли буде потепління

Напередодні Наталія Птуха розповідала, що цього тижня найпрохолодніше вночі 14 й 15 січня. Синоптики прогнозували на Прикарпатті та Закарпатті -8 – -14 градусів.

У ніч на четвер морози вже будуть слабшати. У більшості регіонів України, окрім Півдня й Південного Сходу вже складатимуть від +1 до -4 градусів,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Також додала, що впродовж тижня денні максимуми від -3 до +3 градусів.

Читайте також Якою буде погода до кінця зими: чи чекати сильних морозів і багато снігу

Цікаво! Абсолютний максимум температури повітря, який за всю історію спостережень фіксували в України у січні, складає +10 – +18 градусів, у Криму до +21. У Чернігівській, Сумській області та на високогір'ї Карпат +8 – +9 градусів.