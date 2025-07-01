Коли буде сильна спека: метеоролог назвав дату

Уже в перший тиждень липня частину областей України накриє сильна спека. Очікується, що повітря прогріється до +38 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Спека в Україні

Кібальчич прогнозував, що на початку тижня в Україні переважатимуть доволі комфортні погодні умови. Температура буде близькою до норми. Також подекуди йтимуть невеликі короткочасні дощі.

Поступово уже з середини тижня й особливо у вихідні надійде спекотна повітряна маса з Балканського півострова. Внаслідок цього температура повітря вдень суттєво зросте.

Найспекотніше буде в південних, центральних областях і на Закарпатті. Тут подекуди повітря вже прогріється до +35 – +38 градусів.

У середу, 2 липня, вночі +9 – +16 градусів, удень +22 – +27 градусів. На Півдні та Заході +27 – +31.

У четвер, 3 липня, вночі +12 – +18 градусів, удень +27 – +32. На Півдні й Закарпатті місцями вже +33 – +35 градусів.

У п'ятницю, 4 липня, вночі +16 – +21 градус. Удень +28 – +33, а в центральних і південних областях +32 – +37 градусів.

У суботу, 5 липня, у західних і північних регіонах уночі +12 – +17 градусів, удень +20 – +25. Тим часом на решті території вночі +17 – +22 градуси, удень вже +30 – +38 градусів.

У неділю, 6 липня, вночі +12 – +18 градусів, удень +22 – +27, але на Південному Сході +29 – +35 градусів.

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До речі, раніше Ігор Кібальчич пояснював, що йдеться про температуру повітря, яка вимірюється у затінку на висоті 2 метри від поверхні землі. Звичайно ж, під прямими сонячними променями, в умовах міської забудови й асфальтного покриття фактична температура може бути вищою.

Цікаво, що, за даними Укргідрометцентру, абсолютний максимум, який фіксували в липні за всю історію метеоспостережень, сягає +33,4 – +39,6 градуса. Однак на Півдні, Сході, а ще у Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях й у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.