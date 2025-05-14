Де і коли в Україні буде йти сніг

Перша половина травня вже добігає кінця. Втім, тепло не поспішає повертатися до України. Ба більше, подекуди знову очікується сніг.

Коли й де саме йтиме сніг, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг в Україні

Синоптики прогнозували, що найближчими днями в Україні йтимуть невеликі дощі, вночі лише подекуди. 15 – 16 травня в західних, північних і більшості центральних областей помірні опади.

Однак, в Україні ще також можливий сніг. Зокрема, його знову прогнозують у Карпатському регіоні вже цієї п'ятниці.

15 – 16 травня буде проходити атмосферний фронт з північного заходу. Тому в четвер у Карпатах значні дощі, а в п'ятницю дощі з мокрим снігом,

– зазначила Наталія Птуха.

Також представниця Укргідрометцентру розповіла, що найближчими днями заморозки не очікуються. Адже буде дещо більше хмарності.

"Ніч хоч і прохолодна, – в межах +2 – +9 градусів, – але вже переважно без заморозків, принаймні до 16 травня. Удень залишається +12 – +18 градусів", – розповіла синоптикиня.

Цікаво! Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у травні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає 0 – -6 градусів. Подекуди на Сумщині 0 – -6 градусів, у гірських районах -7 – -10 градусів, а на узбережжі морів +1 – +3 градуси.

Наталія Птуха також пояснила, що прохолодна погода, яка зараз спостерігається в Україні, пов'язана з надходженням холодної повітряної маси з північних широт.

"Просто така циркуляція атмосферних процесів зараз, що якраз-таки постійно в нас повітряні потоки з північних широт. І продовжує надходити ось це прохолодне повітря. І якщо в нічні години подекуди є прояснення, то звичайно, можуть на поверхні ґрунту заморозки в деяких регіонах", – зазначила синоптикиня.

Водночас наголосила, поки що про якісь сильні аномалії говорити не можна. Для цього потрібно проводити ґрунтовні порівняння.

Втім, представниця Укргідрометцентру зауважила, що останніми днями середня добова температура приблизно на 5 – 9 градусів нижча за норму.