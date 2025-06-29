Де буде сильна спека, чи чекати злив, грози та граду: погода на тиждень

Початок тижня в Україні буде прохолодним із нестійкою погодою. Втім, згодом вона зміниться на справжню літню спеку. Так, очікується, що повітря прогріється вже до +38 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на тиждень 30 червня – 6 липня

На початку тижня в Україні буде переважати доволі комфортна погода. Очікується близька до норми температури та невеликі короткочасні дощі.

За прогнозом метеоролога, поступово з середини тижня й особливо у вихідні до нас надійде спекотна повітряна маса з Балканського півострова. Внаслідок цього денна температура суттєво зросте.

Кібальчич зазначив, що найсильніша спека буде у південних і центральних областях, а також на Закарпатті. Тут місцями повітря розігріватиметься до +35 – +38 градусів.

У понеділок, 30 червня, вночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ, удень у північних і центральних областях, а також у Криму короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень в Україні місцями можливі пориви 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +13 – +19, удень +21 – +26, на Півдні й у Криму +26 – +31 градус. Тільки на Півночі вночі +10 – +15, удень +19 – +24 градуси.

У вівторок, 1 липня, опади не очікуються, лише на півночі Лівобережжя можливий невеликий дощ. Вітер буде переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі в межах +9 – +16 градусів, удень +18 – +24. Традиційно найтепліше на Півдні та Закарпатті, зокрема, вдень +25 – +30 градусів.

У середу, 2 липня, без опадів на більшій частині території України. Тільки в північних і східних областях удень можливі короткочасні дощі, місцями з грозою.

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, на крайньому Заході змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +9 – +16, удень +22 – +27 градусів, на Півдні та Заході +27 – +31 градус.

У четвер, 3 липня, під впливом області високого тиску по всій території України опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +12 – +18 градусів, удень уже +27 – +32, а на Півдні й Закарпатті місцями +33 – +35 градусів

У п'ятницю, 4 липня, в Україні очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Вночі температура повітря +16 – +21 градус, удень +28 – +33, але в центральних і південних областях може пригріти до +32 – +37 градусів.

У суботу, 5 липня, вночі на Заході й Півночі, удень також подекуди в центральних областях короткочасні грозові дощі, місцями також можливі град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. На решті території України переважно без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. На Заході й Півночі вночі +12 – +17 градусів, удень +20 – +25 градусів. На решті території вночі +17 – +22 градуси, а вдень уже +30 – +38 градусів.

У неділю, 6 липня, у центральних і південних областях подекуди короткочасні грозові дощі. На решті території без істотних опадів.

Вітер північний / північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +18 градусів, удень +22 – +27 градусів, на Південному Сході +29 – +35 градусів.

Важливо! Раніше Кібальчич пояснював, що йдеться про температуру повітря, яка вимірюється у затінку на висоті 2 метри від поверхні землі. Звичайно, під прямими сонячними променями, а ще в умовах міської забудови і асфальтного покриття фактична температура може бути вищою.