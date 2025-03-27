Коли дощі накриють більшість областей України
- Кілька днів поспіль в Україні йтимуть дощі. Синоптики сказали, коли будуть опади в більшості областей.
- Вночі та вранці 28 березня у західних і більшості північних областей місцями туман.
В Україні знову очікуються дощі. Згодом опади пройдуть уже в більшості областей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Дощі в Україні
У п'ятницю в Україні буде переважно без опадів. Тільки на Південному Сході, вночі й на Півдні пройде невеликий дощ. У суботу вдень у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті.
Протягом доби 30 березня на більшій частині території країни помірні дощі,
– зазначили синоптики.
До речі, вночі та вранці 28 березня у західних і більшості північних областей подекуди тумани. У найближчі три доби вітер північно-східний та східний, 3 – 10 метрів на секунду, у суботу вдень на Півдні подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Вночі 0 – +7 градусів, на Півдні навіть до +10. Удень +11 – +18, у південних областях і Криму, 28 березня також на Закарпатті до +20 градусів.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, дощі йтимуть і 31 березня, а вже 1 квітня опади можуть накрити всю Україну.
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Прогноз погоди на 27 березня – 1 квітня / Скриншоти з Укргідрометцентру
Прогноз погоди на квітень
- Зауважимо, Укргідрометцентр також оприлюднив прогноз погоди на квітень. Синоптики зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах +10 – +13 градусів, у гірських районах +6 – +9 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується 30 – 52 міліметри (у Карпатах місцями 60 – 89 міліметрів), що в межах норми.
- Цікаво, що абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в Україні у квітні за всю історію метеоспостережень, сягає -6 – -16 градусів, у Карпатах, Чернігівській, Сумській і Харківській областях -17 – -22 градуси, на Львівщині й крайньому Півдні подекуди -3 – -5 градусів.
- Абсолютний максимум +26 – +33 градуси, у гірських районах +21 – +22 градуси.