Коли дощі накриють більшість областей України

В Україні знову очікуються дощі. Згодом опади пройдуть уже в більшості областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи буде ще різке похолодання

Дощі в Україні

У п'ятницю в Україні буде переважно без опадів. Тільки на Південному Сході, вночі й на Півдні пройде невеликий дощ. У суботу вдень у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті.

Протягом доби 30 березня на більшій частині території країни помірні дощі,

– зазначили синоптики.

До речі, вночі та вранці 28 березня у західних і більшості північних областей подекуди тумани. У найближчі три доби вітер північно-східний та східний, 3 – 10 метрів на секунду, у суботу вдень на Півдні подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі 0 – +7 градусів, на Півдні навіть до +10. Удень +11 – +18, у південних областях і Криму, 28 березня також на Закарпатті до +20 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, дощі йтимуть і 31 березня, а вже 1 квітня опади можуть накрити всю Україну.

Дивіться також Дивовижне сонячне гало помітили над Чорним морем в Одесі: захопливі кадри

Прогноз погоди на 27 березня – 1 квітня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Прогноз погоди на квітень