Негода знову накриє частину областей: де будуть дощі, грози та град

Цими вихідними в Україні буде нестійка та волога погода, з коливаннями температури й атмосферного тиску. Пройдуть дощі у супроводі гроз, також подекуди очікується град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Дощі та грози в Україні

Метеоролог зазначав, що під впливом циклонічної діяльності та атмосферних фронтів найближчими днями на території України будуть спостерігатися рясні дощі, подекуди в супроводі грози та дрібного граду.

Температура повітря у західних областях збережеться істотно нижчою за норму. Однак, на решті території буде відповідати сезону з незначними відхиленнями.

Кібальчич прогнозував, що в неділю на Заході вночі місцями невеликі дощі, удень пройдуть помірні, також місцями грози та град. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду, при грозах поривчастий.

На Півночі вночі помірні, місцями значні дощі. Удень невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер західний / південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень можливе посилення до 15 – 20 метрів на секунду.

У центральних регіонах упродовж доби невеликі, подекуди помірні дощі. Удень місцями в супроводі грози та граду. Вітер західний / південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

На Півдні вночі без істотних опадів, удень подекуди можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер західний / південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

На Сході вночі помірні дощі, удень місцями невеликі короткочасні дощі, також можливі грози. Вітер південний з переходом вдень на західний, 9 – 14 метрів на секунду.