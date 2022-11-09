Яскраве сонце й золота осінь: коли в листопаді будуть останні теплі дні

Погода в Україні до 25 листопада буде відносно теплою. До того часу синоптики ще обіцяють яскраві сонячні дні та суху погоду.

Ще майже 3 тижні українці зможуть насолоджуватися осінньою погодою. Щоправда, після 20-го числа температура повітря стане холоднішою.

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Яким буде кінець листопада в Україні

Упродовж тижня 9 – 13 листопада стовпчики термометрів на Заході, Півдні та в Центрі підіймуться до +11...+14 градусів, а на Сході – до +8...+12 градусів. Небо буде хмарним, але переважно сонячним. Наприкінці тижня подекуди можливий дрібний дощ, а на Півдні – помірний.

15 – 18 листопада в Україні пануватиме яскрава сонячна погода. Ніякі хмари не завадять українцям милуватися осіннім сонцем. Температура повітря опуститься на 1 – 2 градуси у порівнянні з попереднім тижнем.

У східних областях, попри сонячну погоду, повітря вже буде холодним. Стовпчики термометрів покажуть +3...+6 градусів, а вночі – морози. 19 – 20 листопада синоптики обіцяють дощі в Україні.

З початком нового тижня небо стане похмурим. Остаточно погода зміниться 26 – 27 листопада. На Заході буде похмуро й мокро, максимальна температура повітря – +5 градусів. У Центрі та на Сході обіцяють перші денні морози. Вночі у Харкові стовпчики термометрів опустяться до -8 градусів.