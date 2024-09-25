Як довго ще триватиме метеорологічне літо: коли почнеться справжня осінь

Вересень добігає кінця. Втім, в Україні досі триває метеорологічне літо. Найближчими днями значного похолодання ще не буде.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру в коментарі NV. Наталія Птуха сказала, коли саме очікується відчутне зниження температури.

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Коли почнеться справжня осінь

Синоптикиня зауважила, що метеорологічне літо триває. Про осінній холод поки не йдеться. За словами Наталії Птухи, відчутне зниження температури очікується аж у жовтні.

До речі, цей вересень за підсумками місяця після відповідних підрахунків фахівці, можливо, навіть визнають аномально теплим.

Експертка розповіла, що протягом цього тижня на території України буде утримуватися переважно суха й тепла погода. Вдень повітря ще прогріватиметься до +20 – +27 градусів. Вночі в межах +7 – +14. Лише на Півдні до +17.

Найпрохолодніше, звичайно ж, у Карпатах. Там +4 – +9 і +15 – +19 градусів відповідно.

Водночас Птуха попереджала, що в останній тиждень вересня в окремих регіонах погода продемонструє свій мінливий характер. Зокрема, 24 вересня – зміна напрямку повітряних потоків, повіє південний та південно-східний вітер.

Це означає, що, можливо, киянам уже менше дошкулятиме погане повітря. Дим з півночі Київщини не буде переміщуватися в напрямку столиці, а "мігруватиме" десь далі на Північ.

Тим часом з Заходу очікується надходження до України атмосферних фронтів. Однак, вони проявлять себе у вигляді невеликих окремих дощів хіба що в західних регіонах, частково на Житомирщині, Вінниччині й Київщині орієнтовно 25 – 26 вересня. Опісля й уже до наступних вихідних в Україні знову пануватиме погода без опадів.

До речі, повітря з півдня принесе більше тепла. Птуха зауважила, що 27 – 28 вересня буде взагалі справжнє літо. Наприкінці тижня вночі +11 – +17, вдень +22 – +28. Тільки на Заході прохолодніше, зокрема, +14 – +20 градусів.

За словами експертки, жовтень принесе в Україну трохи осінньої свіжості. Якщо зараз вдень переважно +20 – +25, то на початку наступного місяця буде не вище, ніж +15 – +20 градусів на більшій частині території нашої держави.

"Температура повітря трошки знизиться і наближатиметься до кліматичної норми", — зазначила Наталія Птуха.