Коли потепління замінить сильні морози, і чи повернеться похолодання знову
- Відлига в Україні з потеплінням до 1 – 6 градусів тепла очікується 5 – 7 лютого, з опадами у вигляді снігу та дощу.
- З 8 лютого прогнозується нова хвиля похолодання зі Скандинавії, з температурою до -24 градусів у північних областях.
У низці областей незабаром буде відлига після морозів, які приніс антициклон з Арктики. Але подібне потепління не затримається на нашій території надовго.
Таку інформацію повідомила начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня у коментарі для NV.
Коли буде відлига?
Вона пояснила, що ще найближчої ночі температура повітря вночі може становити від 20 до 27 градусів морозу. Дещо тепліше буде у південній частині, там очікуються коливання показників у діапазоні від 6 до 15 градусів морозу.
Далі інтенсивніше піде тепла і волога повітряна маса з південного заходу. Ці тепліші потоки середземноморського походження принесуть із собою й опади – 5 – 7 лютого сніжитиме, а подекуди й дощитиме. Для більшості українських областей це буде час відлиги,
– розповіла фахівчиня.
За її словами, найбільш імовірним дощ буде у західних, південних та центральних областях. Температура повітря з 6 по 7 лютого протягом доби коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, у північній частині очікується близько 0 градусів.
Водночас метеорологиня попередила, що незадовго після цього нова хвиля похолодання прийде в Україну, тому "розслаблятися не потрібно". Вже з неділі, 8 лютого, зі Скандинавії до нас знову почне заходити холодне повітря.
"Опади у цей час припиняться, і запанує поле підвищеного тиску. Тобто 9 – 11 лютого знову буде ясна і морозна погода. Найхолодніше наступного тижня, традиційно, буде на півночі країни", – додає Наталія Голеня.
Тоді у північних областях температура повітря у нічні години становитиме від 18 до 24 градусів морозу, в інших регіонах синоптики передбачають від 7 до 16 градусів морозу. У денний час також ще утримуватимуться морози.
Так, протягом дня стовпчики термометрів покажуть від 10 до 16 градусів морозу у північних регіонах. Дещо тепліше, як і зазвичай, буде у південній частині країни, там передбачається від 3 до 8 градусів морозу у денний час.
Як зміниться температура цього тижня?
Незадовго до цього повідомляли, що з 8 лютого протягом доби мороз в Україні перейде зі слабкого до помірного, а вже з орієнтовно 9 – 10 лютого знову очікується зниження температурних показників.
Загалом протягом цього тижня в Україні переважатиме холодна погода з нерівномірним розподілом температур. Істотних опадів не очікується, однак наприкінці тижня в частині регіонів можливий сніг.
До слова, в останні роки температура до -20 у Києві фіксувалася взимку 2021 року, тож такі морози не є аномальними, бо хоч вони стаються нечасто, але є характерними для клімату на території України.