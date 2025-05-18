Де буде сніг, а в яких областях – дощі, грози та град, коли потепліє: погода на тиждень

Протягом наступного тижня в Україні очікується нестійка та прохолодна погода. Різкого потепління ще не буде.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на тиждень 19 – 25 травня

У першій половині тижня в більшості регіонів очікується аномально холодна погода з рясними дощами, які подекуди будуть супроводжуватися грозою й поривчастим вітром. Метеоролог пояснив, що впливатиме холодна повітряна маса та циклонічна діяльність.

Лише з середини тижня та ближче до вихідних температура поступово підвищиться, особливо на Півдні та Сході. Найпрохолодніше погода збережеться в західних і північно-західних регіонах.

У понеділок, 19 травня, вночі без істотних опадів, уранці та вдень у більшості областей невеликі, подекуди помірні дощі. У Карпатах з мокрим снігом. В окремих пунктах відзначатиметься гроза та дрібний град.

Вітер буде переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, під час грози поривчастий. Вночі температура коливатиметься в межах +5 – +10 градусів, на Північному Заході +2 – +7 градусів. Удень +14 – +19, на Півдні до +22 градусів, тільки на крайньому Заході ще місцями +8 – +13 градусів.

У вівторок, 20 травня, очікується нестійка й дощова погода по всій Україні. На Півдні та Сході подекуди опади будуть значними. Удень в окремих пунктах можлива гроза та дрібний град.

Вітер на Лівобережжі південно-західний, на Правобережжі північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень у південних областях та Криму пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +2 – +8, у центральних і південних областях +8 – +13, удень +12 – +18 градусів, у Карпатському регіоні +7 – +12 градусів.

У середу, 21 травня, очікуються невеликі короткочасні дощі у північних, східних і місцями центральних регіонах країни. У решті областей без істотних опадів.

Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі +3 – +10 градусів, удень +18 – +23 градуси.

У четвер, 22 травня, вночі без істотних опадів, вдень місцями на Лівобережжі та у західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози.

Вітер переважатиме південного та південно-західного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +7 – +12 градусів, удень +19 – +24 градусів.

У п'ятницю, 23 травня, у західних областях дощі з грозами, подекуди можливий град і шквалисте посилення вітру. На решті території України без істотних опадів.

Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +8 – +13, удень +20 – +25 градусів, у Криму та Півдні +23 – +28 градусів, на крайньому Заході +12 – +17 градусів.

У суботу, 24 травня, дощі в північних і південно-західних регіонах, подекуди можлива гроза. У решті областей без істотних опадів.

Вітер південний, 5 – 10 метрів на секунду, на Правобережжі змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. На Півночі й Заході вночі +3 – +8, удень +10 – +16 градусів. На решті території України вночі +10 – +15, удень +23 – +28 градусів.

У неділю, 25 травня, на Північному Сході дощі, часом з грозою. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Вночі на Заході +7 – +12, в інших регіонах +11 – +16 градусів. Удень +18 – +23, на Південному Сході й у Криму +24 – +29 градусів.