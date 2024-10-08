В Україні зміниться погода: коли припиняться дощі й потеплішає

Другий тиждень жовтня розпочався з дощів. Втім, надалі погода в Україні буде змінюватися. Адже циклон вже покидатиме територію нашої держави.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Експертка сказала, якої погоди чекати далі, передає 24 Канал.

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Дощі припиняться, буде потепління

Синоптикиня зауважила, що в більшості областей циклон уже з вівторка почне переважати погода без опадів до п'ятниці, температурний фон дещо підвищиться.

Дощовий циклон буде відходити у північно-східному напрямку. Вночі він ще впливатиме на більшість районів Лівобережжя, вдень хіба що на Харківщину та Сумщину.

Подекуди ще дощитиме, але надалі вже в більшості регіонів наступні кілька дів переважатиме погода без опадів. У середині тижня впливатиме гребінь з Півдня. Наступну порцію опадів очікуємо вже в п'ятницю. Із Заходу буде надходити новий атмосферний фронт,

– розповіла Наталія Птуха.

Експертка додала, що у вівторок на Північному Сході місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду. Втім, загалом вітер в Україні переважатиме західний, з переходом в найближчі кілька днів на південно-східний, 5 – 12 метрів за секунду.

У ніч на 8 жовтня Укргідрометцентр прогнозував на Заході +3 – +8 градусів, на решті території України +6 – +12 градусів. Вдень у межах +16 – +21 градуса. Тільки на Півночі, Північному Сході й у Карпатах буде прохолодніше, зокрема, +12 – +17 градусів.

Починаючи з середи в нічні години в межах +4 – +11 градусів. Тепліше по узбережжю морів, – +12 – +16 градусів.А ось в денні години через більш сонячну погоду температура буде в межах +17 – +24 градусів,

– наголосила Наталія Птуха.

Водночас додала, трохи прохолодніше буде в середу на Північному Сході. Там ще +14 – +19 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 8 – 12 жовтня / Скриншоти з Укргідрометцентру