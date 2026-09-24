В Україну йде потепління до +23: синоптикиня назвала дату припинення дощів

В Україні дощова та хмарна погода утримається до кінця робочого тижня, після чого очікується потепління. Опади припиняться завдяки зростанню атмосферного тиску та зміні напрямку вітру.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю для NV.

Коли повернеться тепло?

За словами Птухи, найближчим часом погодні умови в Україні почнуть поступово стабілізуватися. Негода затримається орієнтовно до п'ятниці, 25 вересня.

Це своєю чергою означає припинення опадів і дедалі яснішу погоду. Вітер у цей час зміниться на південний та південно-східний, і стане дещо тепліше. Хоча й не варто очікувати різкого підвищення температури,

– зазначила синоптикиня.

Однак повітря все ж прогріється до +20 градусів, а у південних та східних областях – до +23 градусів.

Наступний тиждень буде більш сонячний, більш спокійний, та й за температурою повітря тепліший. Повернемося до комфортнішої і стабільнішої температури,

– додала Птуха.

Покращення погоди чекають і на мешканців столиці наприкінці тижня. За прогнозом, 25 - 26 вересня в Києві опадів не очікується, а температура повітря у нічні години становитиме до +11 градусів. Удень стовпчики термометрів спочатку піднімуться до +18 градусів, а згодом сягнуть +20 градусів.

Нагадаємо, попередні прогнози синоптиків свідчили, що перед вихідними до регіонів надійде чергова порція "бабиного літа". Літня погода відступила, хоч і очікується осіннє тепло натомість.