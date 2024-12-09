Жодних опадів: коли в Україні припиняться дощі і сніг

Найближчі кілька днів в Україні будуть дощі та мокрий сніг. Подекуди очікуються сильні опади. Втім, незабаром вони припиняться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Сніг і дощі в Україні: коли припиняться опади

Метеоролог писав, що внаслідок активізації циклонів з південного заходу Європи та проходження атмосферних фронтів, цього тижня в Україні очікується волога погода, подекуди вітряна. Однак, з аномально високими температурами.

Кібальчич прогнозував, що 9 грудня вночі подекуди на Заході, вдень і на Півдні та в центральних областях помірні дощі. У Карпатах і на Прикарпатті сильний мокрий сніг з дощем, на високогір'ї хуртовини.

У вівторок, 10 грудня, нестійка та волога погода очікується вже по всій Україні. На Заході та Півночі помірний мокрий сніг. На решті території – дощ і мряка. На Півдні вдень подекуди сильні дощі, також можливі грози.

У середу помірні опади в більшості областей, – переважно дощі та мряка, подекуди з мокрим снігом. Лише на Заході переважно без опадів.

Вночі четверга в більшості областей невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Вдень опади подекуди збережуться лише на Сході та у Приазов'ї. На дорогах західних і північних областей місцями ожеледиця.

Уже в п'ятницю, 13 грудня, опади в Україні не очікуються. Подекуди на дорогах ожеледиця. До речі, у суботу, можливо, також буде без опадів. Лише вдень у Карпатах і на Закарпатті очікується мокрий сніг і дощ.

Втім, у неділю, 15 грудня, в Україні знову ймовірна нестійка погода. Зокрема, опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.