У яких областях почалася метеорологічна весна, і коли прийде "друга стадія"

Метеорологічна весна вже прийшла до частини областей України. Водночас у деяких регіонах невдовзі середньодобові показники перетнуть позначку +5 градусів.

Про це повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для РБК-Україна.

Які погодні зміни прогнозують?

У західних, південних, а також частині центральних областей уже розпочалася метеорологічна весна, ситуація, коли середньодобова температура стабільно перевищує 0 градусів, після чого зберігається тенденція у бік підвищення.

Очікуємо навіть, що скоріш за все, по деяких західних регіонах найближчими днями можуть і через +5 градусів вже перейти температурні показники,

– розповіла Наталія Птуха.

За її словами, після переходу середньодобової температури показника 5 градусів тепла настає друга стадія метеорологічної весни, після чого у рослин відновлюється вегетація (період активного росту та розвитку – 24 Канал).

"Коли через 0 градусів – то це просто температура повітря якби стала тепліша. А ось коли через +5 градусів переходить середньодобова температура – це вже відновлення вегетації відбувається. Але це – ще в очікуванні", – додала вона.

Що прогнозували на найближчі дні?