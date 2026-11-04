Синоптик попередив про можливий сніг та мороз в Україні

В Україні наприкінці робочого тижня очікується зниження температури повітря та, ймовірно, перший сніг на Лівобережжі. Стовпчики термометрів у нічні години опустяться до слабких морозів.

Як повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, погодні умови на початку листопада визначає блокуючий антициклон Klaus, який розташувався над Великою Британією.

Атмосферний фронт принесе опади

Синоптик пояснив, що цей вихор змінив звичну траєкторію руху атлантичних та південних циклонів. Територія України наразі перебуває на його східній периферії, а шлях для надходження прохолодного повітря з північних широт залишається повністю відкритим.

Температура повітря повільно знижуватиметься на тлі відсутності суттєвих опадів упродовж найближчих днів.

За наведеними попередніми прогностичними розрахунками, ближче до завершення робочого тижня в Україні активізується холодний атмосферний фронт з північного сходу.

Він принесе невеликий дощ, на Лівобережжі пролітатиме перший сніг,

– повідомив Постригань.

Уночі показники термометрів коливатимуться в межах у межах 0...-2 градусів, а вдень сягнуть +3...+5 градусів.

Синоптик також підкреслив важливість правильного використання метеорологічних понять у цей період осені. Після завершення вегетації теплолюбних рослин падіння температури до 0 градусів і нижче не вважається стихійним явищем, тому в прогнозах використовується термін "мороз", а не "заморозки".

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що в період із 4 по 6 листопада по всій країні буде знижуватись температура повітря. Відтак уночі стовпчики термометрів опустяться нижче нуля. Крім того, ближче до вихідних опади у вигляді невеликого дощу з мокрим снігом можливі в більшості областей, за винятком західних.