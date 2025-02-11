В Україну повертаються значні сніги: коли та де чекати погіршення погоди

На початку тижня в Україні зберігається стійка погода без опадів. Проте ближче до вихідних варто готуватися до рясних снігів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр та прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Дивіться також Морози, значні сніги або потепління: чим здивує погода цього тижня

Коли та де очікувати снігопадів

Так, ближче до вихідних через активізацію південних циклонів над Балканами та Чорноморським регіоном, погодні умови почнуть поступово змінюватися. Атмосферний тиск суттєво знизиться, а також пройдуть опади переважно у вигляді снігу, у південній частині місцями з дощем.

Перші опади очікують вже у п'ятницю, 14 лютого. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг у денні години у західних та північних регіонах.

Якою буде погода 14 лютого 2025 року / карта Укргідрометцентру

Сніжитиме і наступного дня. Проте у суботу, 15 лютого, опади змістяться на іншу частину країни. Невеликий мокрий сніг, місцями з дощем, очікують у південних, центральних та східних областях.

Якою буде погода 15 лютого 2025 року / карта Укргідрометцентру

У неділю, 16 лютого, помірні, часом значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу пройдуть у південних, західних областях, вдень також місцями у центральних регіонах.