До +12 градусів: коли й у яких областях ще буде потепління

Найближчими днями сильні морози в Україні ще не очікуються. Ба більше, у частині областей може пригріти до +12 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Україні

Метеоролог писав, що в середу, 4 грудня, збережеться стабільний характер погоди без опадів по всій території нашої держави. Температура вночі -1 – -6 градусів, вдень -1 – +4 градуси. В окупованому Криму й на Одещині вночі -1 – +4, вдень +3 – +8 градусів.

У четвер також опади не передбачається. Тільки на крайньому Заході вдень і ввечері подекуди можливий невеликий сніг і мокрий сніг. Температура повітря вночі -1 – -6 градусів, вдень -1 – +4 градуси. У Криму й на Одещині вночі -1 – +4 градуси, вдень +2 –+ 7 градусів.

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У п’ятницю в Україні вже очікуються невеликий сніг, мокрий сніг, подекуди мряка й туман. Тільки на Південному Сході переважно без опадів. Вночі -3 – +2 градуси, вдень -1 – +4 градусів. У Криму, Приазов'ї й на Одещині +3 – +8 градусів.

У суботу, 7 грудня, на Півночі, Сході, у центральній частині, вдень також на крайньому Заході й Одещині невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень подекуди дощу та мряки. Вночі -4 – +1, вдень -1 – +4 градуси, на Півдні +2 – +7.

У неділю подекуди на Заході невеликий мокрий сніг і дощ, в інших регіонах – без істотних опадів.

Зауважимо, за прогнозом Кібальчича, 8 грудня, температура в Україні дещо зросте. Вночі -3 – +2 градуси, вдень +2 – +7 градусів. На Півдні вночі 0 – +5, а вдень навіть до +7 – +12 градусів.