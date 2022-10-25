Це страшенне потепління, – синоптик розповів, на скільки в Україні зросла температура повітря
Через глобальне потепління змінюється й погода в Україні. Синоптики вже помітили процеси, які точно не зміняться у найближчому майбутньому.
Мовиться про підвищення температури повітря. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
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Як змінилася погода в Україні
Фахівці помітили, що з 80-х років в Україні упродовж січня та лютого температура повітря зросла на 2 – 2,5 градуси.
Це страшенне потепління. Ця тенденція йде до зростання. Говорити про припинення потепління й початок якихось інших процесів, чи навіть стабілізацію, зараз неможливо,
– пояснив Кульбіда.
Метеоролог також прокоментував можливість абсолютного зникнення зими в Україні. За його словами, це неможливо. Температура повітря зростає, але зима в Україні буде завжди. Просто у порівнянні з іншими роками снігу й морозу буде менше.
До речі, найбільше клімат змінився на Півночі та Заході України. Мешканці східних областей змін практично не відчули.
Останні новини про погоду в Україні
- Зима в Україні не буде дуже холодною. Сильні морози можливі, але триватимуть вони не довго. Мінімальну температуру повітря Кульбіда прогнозує на рівні -25 градусів. Така погода буде на Сході України.
- Наслідки повномасштабної війни для клімату України можна буде проаналізувати лише через 30 років. Однак на появу якихось аномальних погодних явищ українцям чекати не слід.
- Оскільки погода в Україні стає теплішою, то й літо-2023 також буде жаркішим за попереднє.