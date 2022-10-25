Це страшенне потепління, – синоптик розповів, на скільки в Україні зросла температура повітря

Через глобальне потепління змінюється й погода в Україні. Синоптики вже помітили процеси, які точно не зміняться у найближчому майбутньому.

Мовиться про підвищення температури повітря. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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Як змінилася погода в Україні

Фахівці помітили, що з 80-х років в Україні упродовж січня та лютого температура повітря зросла на 2 – 2,5 градуси.

Це страшенне потепління. Ця тенденція йде до зростання. Говорити про припинення потепління й початок якихось інших процесів, чи навіть стабілізацію, зараз неможливо,

– пояснив Кульбіда.

Метеоролог також прокоментував можливість абсолютного зникнення зими в Україні. За його словами, це неможливо. Температура повітря зростає, але зима в Україні буде завжди. Просто у порівнянні з іншими роками снігу й морозу буде менше.

До речі, найбільше клімат змінився на Півночі та Заході України. Мешканці східних областей змін практично не відчули.

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