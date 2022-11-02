Особливо на Заході України: синоптик дав втішний прогноз на листопад

У листопаді-2022 температура повітря буде вищою за норму. А все тому, що в Україні переважатимуть теплі повітряні маси.

Про те, що листопад буде теплим, повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що територія України перебуватиме під впливом антициклонів і полів підвищеного тиску.

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Найтеплішою, у порівнянні з середньостатистичними показниками, буде погода на Заході України.

Кількість опадів прогнозується нижче за кліматичну норму на 15 – 20%, а у західній частині – близькою до норми. Основна їх частина випадатиме у вигляді дощу,

– зазначив Кібальчич.

Він додав, що формування снігового покриву в останній місяць осені є малоймовірним.

Якою буде погода у листопаді в різних областях України