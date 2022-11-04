Зима близько: де в Україні у листопаді обіцяють снігопади

У другій половині листопада в деяких областях України пануватиме вже зимова погода. Синоптики попередили українців про морози й сильні сніги.

Зимова погода навідається у всі регіони України, просто подекуди снігу буде зовсім трошки. Водночас в інших областях він засипатиме вулиці товстим білим шаром.

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В Україні прогнозують сніги й морози

Зимова погода завітає в Україну з 19 листопада. На Заході, Сході, Півночі та в Центрі синоптики обіцяють сніг, який падатиме практично кожного дня.

25 листопада у західних областях вдарять сильні нічні морози – температура повітря опуститься до -14 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть -8 градусів. На Сході таких сильних нічних морозів у листопаді ще не буде. Найнижче температура опуститься до -9 градусів.

Найбільше снігу прогнозують у західних областях, а особливо – 22 – 24 листопада. Він падатиме кожного дня, але в цей період найбільше.

Тільки на Півдні України такого похолодання у листопаді ще не буде. Невеликий сніг там можливий 26 листопада, а ще кілька днів до того – дрібний сніг з дощем. Вдень стовпчики термометрів не опускатимуться нижче 0 градусів.