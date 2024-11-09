В Україні суне негода: метеорологи спрогнозували, які області вона зачепить

Метеорологи опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища. Туман зачепить більшу частину України вже у кінці поточного тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Туман в Україні

Метеорологи попереджають, що на Україну суне негода.

Вночі та вранці 10 листопада у західних, північних і центральних областях туман, видимість 200 – 500 метрів,

– вказують синоптики.

У відповідних регіонах оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

В яких областях буде туман / фото Укргідрометцентр

Зауважимо, що по всій території України неділя мине без опадів. Вночі стовпчики термометра у більшості областей показуватимуть від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. На Півдні буде ж від 2 до 7 градусів тепла. Удень прогнозується 3 – 8 градусів тепла, а на Закарпатті та в південній частині – 7 – 12 градусів.