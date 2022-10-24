Загроза війни для клімату України: чи можуть виникнути аномальні природні явища

В Україні вже понад 8 років триває війна, а з 24 лютого вона стала повномасштабною. Щодня в атмосферу потрапляє величезна кількість військових викидів. В Укргідрометцентрі розповіли, як це вплине на клімат нашої країни.

Як війна вплине на клімат України

Встановити, чи можуть бойові дії спровокувати нові природні явища, можна буде лише через 30 років. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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Для того, щоб зрозуміти, як війна вплинула на клімат, потрібно буде здійснити масштабний аналіз. Адже фахівцям потрібні дані за тривалий період. Лише тоді можна буде простежити якісь зміни.

Водночас Кульбіда вважає, що появи якихось аномалій боятися не варто. Адже така ймовірність – мізерна.

Думаю, що навряд (можливі аномалії – 24 канал). За будь-яких умов ці наслідки є локальні. А локальні процеси не впливають на глобальні речі. Вплив дуже мінімальний. Загальні тенденції у зміні клімату збережуться не залежно від того, скільки російських снарядів чи ракет впадуть на території України,

– пояснив метеоролог.

При цьому він додав, що екологічні наслідки війни точно будуть. Бойові дії забруднюють території, погіршують якість атмосферного повітря. Однак наскільки сильно це вплине на життя людей наразі сказати неможливо.

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Зауважимо, що кліматологиня та працівниця Інституту геофізики імені Серафіма Субботіна НАН України Світлана Бойченко вважає, що через війну в Україні можуть виникнути кислотні та чорні дощі. Крім того, виділення парникових газів призведе до ще серйознішого потепління. Детальніше про дослідження Бойченко – читайте тут.