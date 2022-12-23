Україну накриє затяжне потепління: в яких областях буде плюсова температура
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні найближчим часом пануватиме тепла погода. Морозів і снігу синоптики не прогнозують.
В Україну суне потепління
Щонайменше до 27 грудня температура повітря в Україні буде теплою. На морози у цей період очікувати не варто.
Читайте також На Різдво Україну заливатимуть дощі: яку погоду обіцяють 25 грудня
23 – 24 грудня у західних, північних та центральних областях обіцяють дощі. Небо при цьому буде хмарним з проясненнями, а вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Загалом температура повітря по Україні коливатиметься у межах +3...+5 градусів. У Кіровоградській області буде холодніше – +1...+3 градусів. Водночас у Криму стовпчики термометрів підіймуться до +9...+11 градусів.
25 грудня дощі поширяться на південні області й накриють вже всю територію України. У Центрі можливий мокрий сніг. Варто зауважити, що повітря стане на 1 – 2 градуси теплішим.
Цікаво Погода впливає на економіку Європи, – The Economist
26 грудня в Україні також буде мокро, але на Заході температура повітря підійметься до +6...+8 градусів. У кількох областях стовпчики термометрів вперше за кілька днів опустяться нижче 0 градусів. Мовиться про:
- Київську,
- Житомирську,
- Кіровоградську,
- Сумську,
- Полтавську області.
27 грудня опади все ще не покинуть Україну. На Прикарпатті, Буковині, Запоріжжі, Донбасі й Харківщині обіцяють мокрий сніг.