Чи буде різке коливання температур, і де пригріє до +28: синоптик розповів про погоду невдовзі

Найближчими днями в Україні утримається комфортна літня погода без різких температурних коливань. Найтепліші умови фахівці насамперед прогнозують на півдні, південному сході, а також Закарпатті.

Таку інформацію повідомив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу.

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Які температури будуть в Україні?

Представник Укргідрометцентру розповів, що температурний режим в Україні найближчим часом формуватиметься під впливом свіжої повітряної маси, яка надійшла з північного заходу після проходження атмосферних фронтів.

Тому сьогодні та у наступні кілька діб переважатиме така комфортна літня погода,

– зазначив він.

За його словами, температура повітря у нічні години коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Дещо вищі показники фахівці прогнозують у південній частині, там стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів тепла.

У денний час у більшості областей температура повітря прогріватиметься та становитиме в межах від 17 до 24 градусів. Найвищі значення очікуються саме у південних і південно-східних регіонах, а також на території Закарпаття.

Іван Семиліт пояснив, що у вищезгаданих областях приземний шар повітря прогріватиметься інтенсивніше у порівнянні з іншими регіонами, тому місцями температура там підвищуватиметься і буде від 24 до 28 градусів тепла.

Якою буде погода надалі?

Нагадаємо, раніше пояснювали, що загалом червень в Україні очікується теплішим за кліматичну норму, оскільки, ймовірно, середня температура протягом поточного місяця буде дещо вищою за багаторічні показники.

Також нещодавно Віталій Постригань повідомляв, що щонайменше до кінця другої декади червня погодні умови в Україні залишатимуться під впливом атлантичних циклонів, тому наближення сильної спеки поки не буде.