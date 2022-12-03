Мінусова температура по всій Україні: прогноз погоди на 4 грудня

3 грудня 2022, 15:28
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Джерело:

Укргідрометцентр

У неділю 4 грудня у більшості областей України буде суха та морозна погода. Вітер буде поривчастий та сильний.

Наталка Діденко пише, що нічна температура повітря очікується в межах -5...-10 градусів, денна -1...-5 градусів.

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Яка погода буде по Україні 4 грудня

У західній частині та на півдні України буде найтепліше: вночі та вдень від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Вітер у неділю у більшості областей буде південно-східного напрямку, поривчастий, сильний, часом навіть до штормових поривів. Діденко уточнила, що 15 – 20 метрів за секунду, а в Приазов'ї до 22 метрів за секунду.

У Києві неділя очікується холодною, вночі -5...-8 градусів, вдень передбачається -1..-3 градуси.
Хоча опадів у столиці й не буде, проте може дошкуляти рвучкий вітер до 10-12 метрів за секунду - одягайтеся завтра щільніше та тепліше,
– написала Наталка Діденко.

Прогноз погоди вдень по областях від Укргідрометцентру

  • Ужгород – +5...+7
  • Львів – 0...+1
  • Івано-Франківськ – -1...+1
  • Тернопіль – -1...+1
  • Чернівці – 0...+2
  • Хмельницький – --1...+1
  • Луцьк – 0...+2
  • Рівне – -1...+1
  • Житомир – -3...-1
  • Вінниця – -3...-1
  • Одеса – +1...+1
  • Миколаїв – 0...-2
  • Херсон – +1...+1
  • Сімферополь – +3…+5
  • Кропивницький – -3…-1
  • Черкаси – -3…-1
  • Чернігів – -3…-1
  • Суми – -3...-1
  • Полтава – -4...-2
  • Дніпро – 0…-2
  • Запоріжжя – -3...-1
  • Донецьк – -7...-5
  • Луганськ – -9...-7
  • Харків – -4...-2
  • Київ – -3...1

Автор: Анастасія Кушпіт