Від нічних морозів до +14 градусів удень: якою буде погода в Україні цього тижня

У перший тиждень листопада в Україні поступово холодатиме. Під впливом антициклону переважатиме погода без опадів, однак подекуди все ж дощитиме.

Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 2 листопада, уночі та вранці невеликий дощ місцями очікується на Півночі Лівобережжя. Подекуди в регіонах може утворюватися туман. У західних областях температура повітря вночі становитиме 0...+5 градусів, а вдень підніметься до +6...+11 градусів. На решті території країни очікується +4...+9 градусів уночі та +9...+14 градусів удень.

У вівторок, 3 листопада, невеликі дощі пройдуть в Одеській та Вінницькій областях, а також на Буковині. Температура повітря у західних регіонах вночі становитиме 0...+5 градусів, вдень +6...+11 градусів. В інших областях у нічний час очікується +4...+9 градусів, а удень підвищення до +9...+14 градусів.

У середу, 4 листопада, у південних областях та в Криму синоптик прогнозує дощі. У північних і західних областях температура повітря коливатиметься в межах -1…+4 градусів уночі та +4...+9 градусів удень. В інших регіонах нічна температура буде вищою – +5...+10 градусів. У денні години повітря прогріється до +8...+13 градусів.

У четвер, 5 листопада, по всій території країни опадів не передбачається під впливом антициклону із Заходу. Уночі температура повітря знизиться до -2...+3 градусів, а удень стовпчики термометрів показуватимуть +3...+8 градусів. На Закарпатті буде дещо тепліше – до +10 градусів.

У п'ятницю, 6 листопада, збережеться погода без опадів. Температура повітря становитиме -1...+4 градуси вночі та +5...+11 градусів вдень.

У суботу, 7 листопада, опадів не очікується. У нічні години температура повітря становитиме -2...+3 градуси, а вдень підвищиться до +6...+11 градусів.

У неділю, 8 листопада, пануватиме суха та стійка погода в умовах підвищеного атмосферного тиску. Температура повітря коливатиметься в межах -2…+3 градусів уночі та +7...+12 градусів вдень.